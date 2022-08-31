Инженеры NASA устранили неполадки в работе зонда Voyager-1

Инженеры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) устранили неполадки в навигационной системе межпланетного зонда Voyager-1, выявленные в мае, сообщило американское космическое ведомство во вторник, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Инженеры устранили неполадки, которые влияют на передачу данных с космического аппарата NASA Voyager-1", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным NASA, система ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS) переключилась на передачу измерительных данных через бортовой компьютер, который перестал работать много лет назад, что привело к искажению посылаемой информации.

По словам руководителя программы зонда Сьюзан Додд, специалисты, предположив, что причина неполадок заключалась именно в этом, отправили системе команду возобновить передачу через нужный компьютер, после чего зонд начал отправлять правильные данные.

Додд подчеркнула, что специалисты продолжат искать первопричину проблемы и "проведут полное считывание памяти AACS и проанализируют все, что с ней происходило".

В сообщении также отмечается, что возможным источником неполадок могла стать неправильная команда, сгенерированная еще одним бортовым компьютером.

В настоящий момент автоматическая межпланетная станция Voyager-1 находится в 23,5 млрд км от Земли. Для получения сообщения с Земли и отправки на него зондом ответа, требуется около двух дней.

Зонды Voyager-1 и его "брат-близнец" Voyager-2 были запущены в 1977 году для исследования дальнего космоса и крупных планет Солнечной системы. Хотя запланированный срок эксплуатации давно истек, они продолжают собирать данные о межзвёздном пространстве, оставаясь единственными космическими аппаратами такого рода.

Voyager-2 находится приблизительно в 19,5 млрд км от Земли и продолжает работать штатно.