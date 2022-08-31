Помощник Байдена обсудит с коллегами из Японии и Республики Корея ситуацию в регионе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба, директор Управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Ким Сон Хан обсудят 1 сентября на Гавайях ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила во вторник руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон, Салливан, Акиба и Ким Сон Хан "встретятся в штаб-квартире Индо-Тихоокеанского командования ВС США в Гонолулу (штат Гавайи) 1 сентября 2022 года". Их двусторонние встречи пройдут 31 августа. "После трехсторонней встречи Салливан посетит Индо-Тихоокеанское командование ВС США, чтобы обсудить наши альянсы в защиту свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - заключила Уотсон.

Ранее Пентагон сообщил, что ВМС США совместно с коллегами из Республики Корея и Японии провели в период с 8 по 14 августа в районе Гавайских островов военные учения Pacific Dragon по реагированию на пуски баллистических ракет. Пхеньян с начала текущего года осуществил около 20 ракетных запусков, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, южнокорейская и американская разведки сообщали о подготовке КНДР к проведению ядерного испытания.