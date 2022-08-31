Байден подтвердил обещание добиваться запрета на продажу в США штурмового оружия

Американская администрация будет продолжать добиваться дальнейшего ужесточения контроля над огнестрельным оружием, запрета на продажу в США штурмового оружия. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Я решительно настроен запретить штурмовое оружие в этой стране - решительно. <...> Мы должны действовать в интересах всех тех детей, которых каждый день убивают на наших улицах и которые никогда не попадают в новости", - отметил глава государства, выступая в штате Пенсильвания. Трансляцию выступления вели на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, "оружие является основной причиной гибели детей в Соединенных Штатах". "Из-за огнестрельного оружия [в стране] погибло больше детей, чем полицейских при исполнении и находящихся на действительной службе военных вместе взятых", - сказал Байден.

В США, по данным президента, "каждый день происходят стрельбы, сопровождающиеся массовыми жертвами". Соединенные Штаты "наводнены оружием войны", продолжил он. Американский президент вновь призвал Конгресс ужесточить контроль над огнестрельным оружием. "Речь не идет о том, чтобы отнять у кого-то оружие", - пояснил президент. При этом он рассказал, что у него "дома есть два дробовика". "Это долгая история. Но я не против оружия", - указал Байден, добавив, что сейчас в стране "предоставляют оружие любому, у кого есть деньги".