Прокуратура США выступила против изучения изъятых у Трампа документов независимым юристом

Американские власти выступили против привлечения независимого юриста к анализу документов, изъятых при обыске в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении прокуратуры, поступившем в базу федерального суда по Южному округу штата Флорида, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее адвокаты Трампа направили ходатайство с требованием назначить уполномоченного юриста для изучения изъятых из поместья Мар-а-Лаго (штат Флорида) документов. 26 августа они вновь отметили, что считают необходимым привлечь к анализу документов независимого эксперта. 27 августа судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом в 2020 году, заявила, что намерена удовлетворить ходатайство его адвокатов.

Прокуратура во вторник заявила, что ходатайство юристов Трампа "не может быть удовлетворено по ряду причин". В частности, власти США отмечают, что президентские документы, к изучению которых защита экс-президента хочет привлечь уполномоченного юриста, "ему [Трампу] не принадлежат" и по закону "находятся в собственности, владении и под контролем" правительства США. Привлечение независимого юриста, по мнению Минюста США, "не является необходимостью и в значительной степени навредит интересам правительства, в том числе в сфере национальной безопасности", а также "создаст помехи проводимому уголовному расследованию". В прокуратуре также отметили, что окружной суд не имеет полномочий для вынесения решения о возможности возврата изъятых материалов, на чем также настаивала защита.