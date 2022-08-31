Ожидаемая продолжительность жизни в США установила столетний рекорд по снижению

Ожидаемая продолжительность жизни в США с 2019 по 2021 год снизилась до 76,1 лет, продемонстрировав рекордное двухлетнее сокращение за последние сто лет. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Национального центра статистики здравоохранения США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Показатель в 76,1 лет стал самым низким с 1996 года, а за последние 100 лет это второй случай снижения продолжительности жизни на протяжении двух лет подряд, следует из документа. Ученые отмечают, что основной "урон населению", нанесли пандемия коронавируса и случаи передозировки опиоидами.

Продолжительность жизни представителей коренного населения США - индейцев - в 2021 году сократилась на 6,6 лет, достигнув 65,2 лет, таким был этот показатель для всего населения Соединенных Штатов в 1944 году.

"У нас не было сильных скоординированных государственных усилий, направленных на снижение распространения вируса", - приводит Bloomberg слова профессора демографии Принстонского университета Норин Голдман. По ее мнению, среди факторов, поспособствовавших падению продолжительности жизни, недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, расовая дискриминация, бедность и ограниченный доступ к качественному медицинскому обслуживанию.