Блинкен и Боррель обсудили помощь населению Афганистана и борьбу с болезнями

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора в четверг обсудили помощь народу Афганистана и борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты готовы помочь глобальному фонду достичь его целей, чтобы вернуть мир на путь ликвидации ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и малярии и выстроить надежные и стабильные системы здравоохранения. <...> Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель также обсудили общую приверженность поддержке афганского народа в условиях продолжающегося экономического и гуманитарного кризиса в Афганистане", - говорится в заявлении.