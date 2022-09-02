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Блинкен и Боррель обсудили помощь населению Афганистана и борьбу с болезнями

США Материалы 2 сентября 2022 02:25 (UTC +04:00)
Блинкен и Боррель обсудили помощь населению Афганистана и борьбу с болезнями

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора в четверг обсудили помощь народу Афганистана и борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией. Об этом сообщается в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты готовы помочь глобальному фонду достичь его целей, чтобы вернуть мир на путь ликвидации ВИЧ/ СПИДа, туберкулеза и малярии и выстроить надежные и стабильные системы здравоохранения. <...> Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель также обсудили общую приверженность поддержке афганского народа в условиях продолжающегося экономического и гуманитарного кризиса в Афганистане", - говорится в заявлении.

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