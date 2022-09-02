США не считают конструктивным ответ Ирана по ядерной сделке

Соединенные Штаты получили через ЕС ответ Ирана на свою позицию относительно возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, не считают его конструктивным. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США, передает Trend.

"Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем его и будем отвечать через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен", - подчеркнул дипломат в ответ на просьбу прокомментировать высказывания официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи. Он заявил, что переданный представителю ЕС текст, подготовленный в ответ на предложения американской стороны, "содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров".