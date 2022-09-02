Республиканцы уличили Байдена в попытке посеять раздор в США

Президент США Джо Байден атакует Республиканскую партию, чтобы отвлечь внимание американцев от плачевного состояния экономики страны, заявила председатель нацкомитета республиканцев Ронна Макдэниел. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает Fox News.

По ее словам, выпады американского лидера в отношении сторонников его предшественника Дональда Трампа опасны и сеют раздор внутри государства.

«Байден является верховным разделителем, он воплощает собой нынешнее состояние Демократической партии: партии разделения, неприязни и враждебности в отношении половины страны», — пояснила Макдэниел.

С точки зрения главы нацкомитета Республиканской партии, «жалкие атаки» Байдена уже привели к нападкам на политиков-республиканцев и даже попытке покушения против одного из судей Верховного суда — речь идет о консервативном судье Бретте Кавано, у дома которого задержали вооруженного мужчину в начале лета.

Ранее сообщалось, что Байден назвал Трампа и его сторонников в рядах Республиканской партии «воплощением экстремизма».