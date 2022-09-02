Белый дом запросит у Конгресса $11,7 млрд на помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $11,7 млрд на вооружения и помощь для Украины. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего, президент Байден ясно обозначил, что США будут продолжать поддерживать народ Украины <...>, - указывается в документе. - Чтобы выполнить это обещание и удовлетворить безотлагательные нужды, мы запрашиваем 11,7 млрд на помощь в сфере безопасности и экономическую поддержку в первом квартале 2023 финансового года". Кроме того, Белый дом попросил $2 млрд для снижения цен на топливо в США.