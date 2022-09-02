США попробуют в ближайшие недели с союзниками определить потолок цены на нефть РФ

США и их союзники попробуют в ближайшие недели определить потолок цены на нефть из РФ. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие недели мы будем дальше работать, чтобы определить потолок цен", - сказала она.

Как отметила Жан-Пьер, Вашингтон считает, что введение ограничения цен на российскую нефть поможет сократить доходы Москвы. "Наши усилия <...> уже приносят плоды: согласно сообщениям, Россия уже предлагает некоторым странам крупную скидку до 30% и долгосрочные контракты. Это также свидетельствует о том, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова терпеть более высокие скидки. Ограничение цены даст большему количеству стран дополнительные возможности получать более выгодные [для себя] сделки с Россией ", - утверждала она.

Кроме того, по мнению Вашингтона, введение предельной цены на российскую нефть приведет к снижению мировых цен на энергоносители. "Мы считаем, что введение потолка цен будет успешной мерой в достижении наших целей, которые заключаются в существенном ограничении основного источника доходов России и снижении цен на энергоносители", - добавила Жан-Пьер. Помимо этого она напомнила, что американский Минфин ранее заявил, что предварительный план действий по ограничению цен на российскую нефть может быть опубликован в текущем месяце.

В пятницу министры финансов стран Группы семи по итогам состоявшейся в формате видеоконференции встречи заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать "широкую международную коалицию" и запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей согласованный "широкой коалицией" лимит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал абсурдным решением в интересах американских компаний возможное введение ограничений цен на российскую нефть. Отвечая на вопрос, опасается ли РФ, что введение ограничений негативно скажется на российском рынке, Песков заверил, что Москва "просчитывает все варианты". По его словам, существуют "альтернативные сценарии развития событий". Представитель Кремля также заявил, что принятие подобного решения "приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков".