Байден заявил, что не считает республиканцев угрозой для демократии в США

Президент США Джо Байден на следующий день после того, как в своем обращении к нации назвал республиканцев-MAGA (сторонники бывшего президента Дональда Трампа, поддерживающих его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!") опасностью для демократии, заявил, что не рассматривает их как угрозу для страны, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Я не считаю ни одного сторонника Трампа угрозой для страны", - сказал Байден журналистам. - Я действительно думаю, что любой, кто призывает к насилию, не осуждает насилие, когда оно применяется, отказывается признать победу на выборах, настаивает на изменении того, как мы правим и подсчитываем голоса - это угроза демократии".

Президент пояснил, что в своем обращении к нации он говорил именно о таких политиках.

"Люди голосовали за Дональда Трампа и поддерживают его сейчас, но они не голосовали за нападение на Капитолий, они не голосовали за отмену выборов. Они голосовали за философию, которую он выдвинул", - добавил Байден.

В обращении к нации Байден заявил: "Не каждый республиканец, даже не большинство республиканцев, являются республиканцами-MAGA. Не каждый республиканец придерживается их экстремистской идеологии".

При этом он отметил: "Но нет никаких сомнений в том, что в Республиканской партии сегодня доминируют, управляют и запугивают Дональд Трамп и республиканцы-MAGA. И это представляет угрозу для нашей страны".

Высказывания и оценки президента подверглись жесткой критике со стороны республиканцев, которые расценили его речь не как обращение к нации, а как предвыборную речь под видом президентского обращения, и назвали Байдена "главным разрушителем" единства нации.