США могут ограничить американские инвестиции в техкомпании КНР

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия мер, которые ограничат американские инвестиции в китайские технологические компании. Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным одного из собеседников агентства, президент может подписать соответствующий указ в грядущие месяцы. Не исключается, что отдельные шаги будут предприняты в отношении социальной сети TikTok. Министерство торговли США может также ввести новые ограничения в отношении чипов для систем искусственного интеллекта.

Белый дом также обсуждает с Конгрессом законодательство, которое бы потребовало от компаний заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в отдельные отрасли китайской экономики. Кроме того, обсуждается создание системы, которая позволит правительству напрямую блокировать инвестиции. Отмечается, что окончательное решение на данный момент не принято.

Как сообщила ранее американская газета The New York Times, администрация Байдена ввела ограничения на продажу интегральных схем, предназначенных для суперкомпьютеров и искусственного интеллекта, в РФ и Китай. По данным издания, компаниям, производящим графические процессоры Nvidia и AMD, теперь требуются лицензии на экспорт двух видов высокопроизводительных чипов, которые применяются в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Россией и КНР.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь позже заявил, что меры по введению ограничений на экспорт американских чипов в Китай и Россию следует рассматривать в качестве попытки США установить технологическую блокаду в отношении указанных стран.