Трамп раскритиковал обращение Байдена к нации

Бывший президент США Дональд Трамп подверг резкой критике обращение президента Джо Байдена к нации, с которым он выступил ранее на этой неделе в Филадельфии, назвав его "врагом государства", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На этой неделе Джо Байден приехал в Филадельфию, чтобы произнести самую злобную, полную ненависти и раскола речь, когда-либо произносимую американским президентом", - цитирует телеканал Fox News заявление Трампа на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Трамп продолжил: "Он враг государства, если вы хотите знать правду".

Байден в обращении к нации заявил: "Нет никаких сомнений в том, что в Республиканской партии сегодня доминируют, управляют и запугивают Дональд Трамп и республиканцы-MAGA (сторонники Трампа, поддерживающие его лозунг: "Сделаем Америку снова великой!" - ИФ). И это представляет угрозу для нашей страны".

Высказывания и оценки Байдена подверглись жесткой критике со стороны республиканцев, которые расценили его речь не как обращение к нации, а как предвыборную речь под видом президентского обращения, и назвали Байдена "главным разрушителем" единства нации.

Washington Post опубликовала в пятницу статью, в которой утверждалось, что речь президента была слишком "пристрастной" и слишком резкой по отношению к благонамеренным американцам.

В ней говорилось, что обращение Байдена "не дотянуло" до объединения страны и прозвучало как "ругательство или унижение" некоторых республиканцев, которых можно было бы убедить отказаться от поддержки Трампа.

Байден на следующий день после обращения к нации заявил журналистам, что не рассматривает всех республиканцев, поддерживающих Трампа, как угрозу для страны.

"Я не считаю ни одного сторонника Трампа угрозой для страны. Я действительно думаю, что любой, кто призывает к насилию, не осуждает насилие, когда оно применяется, отказывается признать победу на выборах, настаивает на изменении того, как мы правим и подсчитываем голоса - это угроза демократии", - сказал Байден журналистам.

Президент пояснил, что в своем обращении к нации он говорил именно о таких политиках.