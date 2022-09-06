США проведут учебный пуск МБР Minuteman III

США планируют в среду, 7 сентября, провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, заранее уведомили об этом РФ. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра ранним утром, 7 сентября, Командование глобального удара ВВС [США] проведет испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом, с базы Ванденберг [американских] Космических сил в штате Калифорния", - сказал он. По его словам, "речь идет о рутинном испытании, которое было давно запланировано и соответствует предыдущим [таким] пускам". При этом Райдер заверил, что США, в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), "заранее уведомили российское правительство" о предстоящем пуске.

Согласно изложенной представителем Пентагона информации, нынешний пуск призван "проверить и подтвердить эффективность и готовность" МБР Minuteman III. Такие пуски должны "демонстрировать [боевую] готовность ядерных сил США", американского арсенала стратегического сдерживания, отметил генерал. Предыдущий учебный пуск МБР Minuteman III США провели в ночь с 15 на 16 августа.