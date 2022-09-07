В шести штатах США объявили предупреждения об экстремальной жаре

Предупреждения об экстремальной жаре объявлены в шести штатах в США, в районах, где проживают около 52 млн человек. Об этом в среду сообщил портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, штаты Калифорния, Вашингтон, Вайоминг, Колорадо, Невада и Юта, расположенные на западе страны, столкнулись с рекордно высокими температурами. В некоторых городах во вторник воздух прогревался до 47 градусов по Цельсию. В Калифорнии, в частности, власти призывают жителей экономнее расходовать электричество, поскольку активнее стали использоваться кондиционеры, предупреждают, что есть риск веерных отключений потребителей от электросети.

Аномально высокие температуры привели к лесным пожарам в западных штатах, отмечает портал. Как сообщила в понедельник пресс-служба офиса шерифа калифорнийского округа Сискию, два человека стали жертвами пожара, бушующего на юге штата. В другом округе - Риверсайд - жители свыше пяти тыс. домов были вынуждены эвакуироваться.

Всего на территории США в настоящее время идет борьба с 53 крупными лесными пожарами, указывает Axios.

Согласно докладу, обнародованному 15 августа исследовательской организацией First Street Foundation, на территории США начал формироваться "пояс экстремальной жары". К 2053 году он может охватить четверть районов страны, где проживают в общей сложности 107 млн человек.