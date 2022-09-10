Минфин США заявил о намерении Запада установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря

Запад намерен предпринять попытку добиться ограничения предельных цен на российскую нефть с 5 декабря текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом говорится в обнародованных Министерством финансов США предварительных решениях, призванных привести к установлению коллективным Западом потолка цен на российскую нефть. Таким образом, американское финансовое ведомство официально подтвердило достоверность ранее приводившихся в печати данных о стремлении США и ЕС попробовать ограничить цены на нефть из России с начала декабря.

"В составе коалиции стран, включающих участников Группы семи и ЕС, Соединенные Штаты приступят к имплементации политики, которая касается широкого спектра услуг, относящихся к морским перевозкам <...> сырой нефти, добытой в Российской Федерации, а также продуктов ее переработки. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года применительно к морской транспортировке сырой нефти и 5 февраля 2023 года применительно к морской транспортировке нефтепродуктов", - отмечается в документе Минфина.

Как в нем уточняется, упомянутая политика будет представлять собой "запрет на оказание услуг" по морской перевозке российской нефти, из которого делается "важное исключение". Данное исключение состоит в том, что "юрисдикции или действующие лица, которые приобретают транспортируемую морем российскую нефть по предельной цене, установленной [западной] коалицией <...>, или по цене ниже таковой, ясно смогут пользоваться такими услугами", поясняет Минфин США. "Данная политика открыто направлена на создание рамочной конструкции, функция которой заключается в том, чтобы российская нефть транспортировалась морем [лишь] при ограниченной цене на нее. При этом преследуется достижение трех целей: обеспечение надежного объема предложения транспортируемой морем российской нефти на глобальном рынке; ограничение давления, толкающего вверх цены на энергоносители [в мире]; сокращение доходов Российской Федерации от [экспорта] нефти <...>", - указывается в уведомлении.

Между тем, как сообщил 1 сентября журналистам заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Как подчеркнул вице-премьер, Россия не будет работать "на нерыночных условиях". При этом Новак назвал "полным абсурдом" предложения о введении ограничений на цену российской нефти. Кроме того, он предупредил, что речь идет о вмешательстве "в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного".