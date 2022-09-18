Трамп считает, что цены на бензин в США вырастут вдвое после выборов в ноябре

Высвобождение стратегического нефтяного запаса США президентом страны Джо Байденом направлено лишь на усиление позиций демократов перед промежуточными выборами в ноябре, после этого срока цены на бензин вырастут как минимум вдвое. Об этом заявил в субботу бывший президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я их (стратегические нефтяные запасы) заполнил, а он (Байден) теперь использует их, чтобы удерживать низкие цены перед выборами. Сразу после них они (цены) взлетят вдвое, поднимутся до невиданных высот", - сказал он на митинге своих сторонников в штате Огайо. Его выступление транслировал телеканал Newsmax.

Трамп добавил, что стратегические нефтяные запасы предназначены для использования "на случай войны, а не для снижения цен перед выборами".