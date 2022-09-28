Посольство США в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию

Американское посольство в Москве призвало своих граждан немедленно покинуть Россию, пока для этого "еще остаются возможности". Об этом сообщается в среду на сайте дипмиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гражданам США не следует посещать Россию, а тем, кто проживает или путешествует по России, следует немедленно покинуть страну, пока еще остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок", - сообщили в посольстве.

В дипмиссии выразили опасения насчет того, что российская сторона якобы может "отказаться признавать двойное гражданство для граждан США, отказать таким лицам в доступе к американской консульской помощи, запретить им выезд из России и призвать их на военную службу".

В сообщении отмечается, что количество коммерческих рейсов в настоящее время чрезвычайно ограничено, и часто нет возможности купить билет в короткие сроки перед поездкой. "Наземные пути на автомобиле или автобусе все еще открыты. Если вы хотите покинуть Россию, вы должны самостоятельно этим озаботиться как можно скорее", - указали в посольстве.

Во вторник Болгария и Польша рекомендовали своим гражданам подумать над возможностью срочно покинуть территорию РФ и воздержаться от поездок в страну.