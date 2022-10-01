Байден сообщил об освобождении властями Венесуэлы семерых американцев

Власти Венесуэлы освободили из-под стражи несколько граждан США, они возвращаются на родину. Об этом сообщил в субботу американский президент Джо Байден, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, всего были освобождены семь человек, которые "долгие годы незаконно содержались под стражей" в Венесуэле. "Они скоро воссоединятся со своими семьями", - говорится в письменном заявлении американского лидера.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что речь идет о шести гражданах США, а также об одном обладателе постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах.