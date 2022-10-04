Байден заявил о введении на этой неделе новых санкций против Ирана

Соединенные Штаты на этой неделе введут новые санкции против иранских официальных лиц, которых Вашингтон считает причастными к насилию в отношении протестующих в стране. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я остаюсь серьезно обеспокоен сообщениями об усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране, в том числе направленном против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства", - заявил американский Байден.

"Соединенные Штаты облегчают доступ в интернет для жителей Ирана, в том числе за счет расширения доступа к безопасным внешним платформам и услугам. Соединенные Штаты также привлекают к ответственности иранских официальных лиц и организации, такие как полиция нравов, которые несут ответственность за применение насилия для подавления гражданского общества", - сказал он.

"На этой неделе Соединенные Штаты введут новые меры против тех, кто осуществляет насилие в отношении мирных протестующих. Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать", - добавил Байден.