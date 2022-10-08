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Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

США Материалы 8 октября 2022 00:35 (UTC +04:00)
Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

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Цены на горючее в США начали расти из-за решения ОПЕК+ о сокращении квот на добычу нефти, заявил президент США Джо Байден, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Цены на еду будут расти, а не снижаться. Мне ранее удалось добиться снижения цен на горючее (...), но теперь они стали расти из-за того, что сделали россияне и саудовцы (в ОПЕК+)", - приводят американские СМИ слова Байдена, сказанные в ходе выступления в штате Мэриленд.

Президент США отметил, что продолжит заниматься решением данных проблем.

Ранее на этой неделе в ОПЕК+ приняли решение сократить квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

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