США ограничивают 28 компаниям из КНР доступ к микросхемам по всему миру

Соединенные Штаты приняли решение ограничить 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в новом распоряжении Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое было обнародовано в пятницу в электронной версии в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

В перечень были среди прочего внесены Dahua Technology Co. и компания по разработке искусственного интеллекта и распознаванию речи iFLYTEK.

Как сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга на брифинге для журналистов, США пока не получили от своих союзников гарантий, что те введут аналогичные меры, консультации продолжаются. "Мы понимаем, что односторонние меры [экспортного] контроля, которые мы вводим, со временем потеряют эффективность, если другие страны не присоединятся к нам, - сказал чиновник. - И мы рискуем нанести ущерб технологическому лидерству США, если иностранные конкуренты не будут подвергаться аналогичным мерам контроля".

По словам представителя исполнительной власти США, ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать иностранным компаниям продавать КНР современные микросхемы и поставлять китайским фирмам средства для производства собственных передовых чипов. Соединенные Штаты также внесли 31 китайскую компанию, включая производителя микросхем памяти YMTC (Уай-эм-ти-си), в список организаций, вызывающих потенциальные подозрения в вопросе экспорта американских чувствительных технологий.