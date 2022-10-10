США завершили замену европейской группировки эсминцев

В рамках ротации в Европе завершено развертывание новой группировки американских эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), следует из данных ВМС США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В состав группировки, которая будет действовать на постоянной основе с военно-морской базы Рота в Испании, теперь входят четыре эсминца - Arleigh Burke, Roosevelt, Paul Ignatius и Bulkeley.

Эти корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис") вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

После начала кризиса на востоке Украины такие американские эсминцы регулярно заходили в Черное и Балтийские моря.