В США рассказали о реакции Белого дома на решение ОПЕК+

Решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи вызвало панику в Белом доме. Об этом сообщил ведущий телеканала Fox News Брайан Килмид, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Он рассказал, что данная инициатива повергла в шок Запад. «ОПЕК+ шокировал свободный мир внезапным сокращением добычи, которое определенно будет означать, что еще больше ваших денег, заработанных упорным трудом, будет расходоваться на отопление вашего жилья и на более высокие цены на бензин для вашего транспорта. И в том, и другом нет ничего хорошего», — отметил Килмид.

Телеведущий выразил сомнения, что у Белого дома есть реальная программа, которая поможет выбраться из сложившейся ситуации. Он напомнил времена, когда США управлял экс-президент государства Дональд Трамп и ежедневная добыча нефти составляла десять миллионов баррелей. По мнению Килмида, Байден в этом вопросе отдает предпочтение борьбе за интересы демократов, а не самих США.

Телеведущий указал, что действующий американский лидер отклонился от своих обещаний и решил обратиться за ископаемым топливом к недружественным Ирану и Венесуэле, когда мог бы бурить скважины и выдавать новые контракты на аренду нефтеносных участков.