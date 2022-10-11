США предоставят Украине современные средства ПВО - Байден

Президент США Джо Байден сегодня разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Он пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, говорится в заявлении Белого дома.

В том числе речь шла о передовых системах противовоздушной обороны.

В заявлении пресс-службы президента Зеленского также говорится о разговоре с Байденом.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - подчеркнул президент Украины.