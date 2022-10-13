Глава Минфина США призвала установить предельную цену на нефть из РФ в районе более $60

Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. Такое мнение выразила в среду министр финансов США Джанет Йеллен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то [долларов за баррель]. Мне кажется, в течение последних примерно 5-7 лет. Поэтому, разумеется, ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать [нефть]", - утверждала глава Минфина США, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка. Йеллен комментировала ход предпринимаемых коллективным Западом попыток ввести потолок цен на российское топливо. При этом министр также выразила мнение, что себестоимость добычи нефти в России "достаточно низкая".

"Мы не определили [предельную] цену [на российскую нефть] и работаем с нашими партнерами, чтобы решить, какой ей следует быть", - отметила Йеллен. По ее версии, США пытаются защитить мировой энергетический рынок "от последствий [возможных] дальнейших взлетов цен на нефть".