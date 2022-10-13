Инфляция в США по итогам сентября снизилась до 8,2% в годовом выражении

Потребительские цены в США выросли по итогам сентября на 8,2% в годовом выражении, месяцем ранее данный показатель составил 8,3%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Индекс [потребительских цен], рассчитанный по всем группам товаров, увеличился на 8,2% за 12-месячный период, завершившийся в сентябре, это немного меньше, чем рост на 8,3% за период, завершившийся в августе", - отмечается в документе.

В месячном выражении потребительские цены в сентябре выросли на 0,4% в сравнении с 0,1% в августе.