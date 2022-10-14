США исключили возобновление действия СВПД в ближайшее время

В Вашингтоне не считают возможным достичь в скором времени возращения к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в четверг представитель Совета безопасности США Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Не то, чтобы мы не хотим возобновления действия СВПД. Разумеется, хотим. Просто сейчас мы не в том положении, когда мы можем достичь вероятного результата когда-либо в ближайшем будущем", - приводят западные СМИ слова Кирби.

По его словам, на данный момент Иран выдвинул "необоснованные требования, которые не имеют ничего общего с самой сделкой".