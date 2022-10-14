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Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

США Материалы 14 октября 2022 03:54 (UTC +04:00)
Байден запланировал переговоры с Эр-Риядом из-за решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

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Президент США Джо Байден сообщил, что намерен обсудить с Саудовской Аравией принятое ОПЕК+ решение сократить квоты на добычу нефти, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы собираемся поговорить с ними", - сказал Байден американским журналистам, отвечая на вопрос об отношениях Вашингтона и Эр-Рияда на фоне решения о сокращении нефтедобычи.

Байден не уточнил, о чем пойдет речь, посоветовав "следить за новостями".

На прошлой неделе ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией.

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