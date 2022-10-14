В результате стрельбы в США погибли по меньшей мере пять человек

В результате стрельбы в Роли штата Северная Каролина погибли не менее пяти человек, включая полицейского. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, подозреваемый до сих пор находится на свободе. В связи с этим полиция рекомендовала жителям района, где произошла стрельба, оставаться дома.

Отмечается, что по меньшей мере еще трех человек доставили в больницу для оказания помощи.

По информации ABC, обстоятельства, вызвавшие стрельбу, пока неизвестны.