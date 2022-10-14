В США заявили, что Запад не принял еще решений об уровне предельной цены на нефть РФ

Страны Запада не принимали пока никаких решений относительно уровня предельной цены на российскую нефть, которую они пытаются ввести. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка министр финансов США Джанет Йеллен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры "совместно будут решать, какая цена является надлежащей", отметила Йеллен.

При этом она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. "Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято", - заявила министр.

Она добавила, что США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения.

"Конечно же, компании и правительства могут покупать [нефть из РФ], не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. Это нормально", - заявила она в пятницу на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

При этом, по ее утверждению, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. "Эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран. Потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы, и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть", - сказала она.