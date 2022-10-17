США могут столкнуться с рецессией в следующие 12 месяцев

США в следующие 12 месяцев, вероятно, столкнутся с рецессией и ростом безработицы. С такой оценкой в воскресенье выступила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По мнению экономистов, опрошенных изданием, экономический спад наступит в стране в указанном периоде с вероятностью в 63%, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50%.

Газета отмечает, что прогнозы на 2023 год становятся "все более мрачными". Если в июле, американские экономисты заявляли ей, что ВВП США вырастет на 0,8% в годовом исчислении в первом квартале 2023 года и на 1% во втором квартале, теперь они полагают, что ВВП США ждет снижение сначала на 0,2%, а затем на 0,1%. Негативное влияние экономического спада скажется и на рынке труда: ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в месяц в третьем квартале.

В основе экономических прогнозов лежит анализ действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, поясняет The Wall Street Journal. Эксперты сомневаются, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.