Байден примет меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с Конгрессом

Президент США Джо Байден намерен сделать несколько шагов по отношению к Саудовской Аравии после консультаций с Конгрессом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ее спросили, какие меры США готовят в отношении Саудовской Аравии в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти. "[Возможные] варианты включают изменения в нашем подходе к оказанию помощи в сфере безопасности. С момента вступления в должность президент [Байден] заявлял, что Соединенным Штатам нужен другой подход, другой тип отношений с Саудовской Аравией. Так что это соответствует тому, что он говорил в течение некоторого времени. И помните, когда мы (администрация Байдена - прим. ТАСС) в прошлом году приступили к работе, то заморозили все продажи наступательных вооружений Саудовской Аравии. <...> У президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. <...> Он определенно хочет провести консультации с Конгрессом", - отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что в настоящее время Конгресс США пока не приступил к разработке конкретных решений относительно этого. "Так что у президента есть время для переговоров, консультаций для принятия решения. Он хочет подойти к этим консультациям методично, стратегически", - добавила Жан-Пьер. Она заверила, что Байден "определенно хочет провести консультации с Конгрессом" по этому вопросу. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден исходит из того, что решения об изменении отношений Вашингтона с Эр-Риядом следует принимать на основе договоренностей между демократами и республиканцами.