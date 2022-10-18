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Блинкен объяснил конкуренцию США и КНР

США Материалы 18 октября 2022 02:34 (UTC +04:00)
Блинкен объяснил конкуренцию США и КНР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник на мероприятии в Стэнфордском университете, что Соединенные Штаты Америки и Китай хотят порядка на международной арене, но Пекин выступает за «антилиберальное» мироустройство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль в организации мира.

«Китай тоже хочет порядка, но это антилиберальный порядок. Порядок, к которому мы стремимся, не идеален, но является более либеральным. И вот в чем суть этой конкуренции», — заявил он.

По мнению госсекретаря, действия Пекина в последнее время за границей стали более агрессивными. Блинкен полагает, что такая позиция представляет «вызов интересам и ценностям» США.

В то же время, по словам главы Госдепа, отношения США и Китая одни из самых сложных, и в Вашингтоне в настоящее время наблюдают появление враждебных аспектов в контактах между странами.

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