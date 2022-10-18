США и Южная Корея проведут совместные учения ВВС

Южная Корея и США планируют с 31 октября по 4 ноября на фоне пусков ракет Северной Кореей провести крупномасштабные совместные учения военно-воздушных сил (ВВС), в которых будут участвовать более 200 самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает во вторник агентство Yonhap.

"Запланированная тренировка направлена на проверку систем комбинированных воздушных операций военного времени между южнокорейскими и американскими ВВС и повышение их боеготовности", — сказал источник агентства.

Отмечается, что со стороны Южной Кореи в учениях будут участвовать около 140 самолетов, в том числе истребители F-35A, F-15 и KF-16. От США будут направлены примерно 100 самолетов, среди которых истребители-невидимки F-35B.

Как пишет издание, проведение учений связано с опасениями проведения Северной Кореей ядерного испытания между завершением съезда Коммунистической партии Китая и американскими промежуточными выборами 8 ноября.

Кроме того, официальные лица сообщают о планах Австралии присоединиться к учениям с развертыванием танкера-заправщика.