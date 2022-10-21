Twitter и Маск стараются заключить сделку о покупке соцсети до 28 октября

Советники компании Twitter и команда американского предпринимателя Илона Маска стараются завершить соглашение о покупке социальной сети на сумму в $44 млрд до конца текущего месяца. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, банкиры и юристы обеих сторон активно готовят документы для выкупа соцсети до установленной судом даты - 28 октября. Один из собеседников агентства указал, что по прошествии нескольких месяцев конфликта между сторонами переговоры стали вестись в более "искреннем ключе". Компания и предприниматель нацелены завершить сделку, а не заниматься разбирательством в суде, пишет Bloomberg.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки.

Агентство Bloomberg 4 октября сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. По сведениям The Washington Post, ожидается, что сделка будет закрыта к 28 октября.