Трамп вызван в комитет Конгресса для дачи показаний по событиям 6 января 2021 года

Специальный комитет Палаты представителей США, расследующий беспорядки в Капитолии и окрестностях 6 января 2021 года, выпустил повестку, в которой вызвал экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний, сообщают американские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы понимаем, что факт отправки повестки бывшему президенту является значительным и историческим действием", - указали председатель комитета Бенни Томпсон и его заместитель Лиз Чейни в письме, направленном Трампу.

Комитет отметил, что Трамп должен до 4 ноября передать все необходимые документы, а показания под присягой экс-президент должен дать "начиная с 14 ноября или где-то примерно в это время". По данным телеканала CNN, комитет, в частности, потребовал от Трампа предоставить все данные о его контактах в период с 3 ноября 2020 года по 20 января 2021 года.