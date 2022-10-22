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США в начале декабря продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21

США Материалы 22 октября 2022 01:31 (UTC +04:00)
США в начале декабря продемонстрируют новый стратегический бомбардировщик B-21

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Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, создаваемый корпорацией Northrop Grumman, будет представлен 2 декабря в ходе церемонии на заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния), сообщило Командование глобальных ударов ВВС ВС США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны", - сказал начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. "В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад", - добавил он.

По его словам, B-21 Raider будет обладать уникальными боевыми возможностями для проведения будущих операций и станет основой стратегической авиации США.

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