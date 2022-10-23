Трамп намекнул, что готов участвовать в выборах президента США в 2024 году

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая в субботу на митинге перед своими сторонниками в штате Техас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп вновь выступил с утверждением, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победу одержал демократ Джо Байден, были фальсифицированы. "Я дважды выдвигался и дважды победил", - заявил Трамп, его выступление транслировал телеканал Newsmax.

"Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории", - продолжил бывший глава Белого дома.

"Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз", - заключил Трамп, вызвав бурные овации толпы.