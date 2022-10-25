В Белом доме выступили за продолжение американо-китайских контактов высшего уровня

Соединенные Штаты выступают за продолжение контактов на высшем уровне между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя завершение XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) и переизбрание Си Цзиньпина на третий пятилетний срок на посту генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Мы продолжим предпринимать усилия, направленные на то, чтобы поддерживать открытыми линии связи, в том числе на уровне лидеров. За последние 20 месяцев у нас было порядка пяти бесед с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином). Мы считаем важным, чтобы эти переговоры продолжались, и мы будем добиваться этого", - отметила официальный представитель главы администрации США.

"Что касается встречи [Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена] на [предстоящем саммите] G20 (Группы двадцати), то в данный момент у меня нет никакой информации, которой можно поделиться", - сказала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома ушла от прямого ответа на просьбу журналиста прокомментировать переизбрание Си Цзиньпина. "Как мы много раз говорили, мы не станем комментировать внутреннюю партийную политику КНР", - сказала она. Жан-Пьер отметила, что Байден и его администрация готовы к конкуренции с Китаем при сохранении возможности сотрудничать в ряде сфер, включая противодействие изменению климата и здравоохранение.