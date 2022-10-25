Маск заявил, что Twitter надо стать честным форумом для дебатов

Социальная сеть Twitter должна стать честным форумом для максимального числа людей с самыми различными убеждениями. Такое мнение выразил предприниматель Илон Маск, который намерен приобрести компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживленных, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями", - написал он в Twitter.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести компанию за $44 млрд. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% их общего числа в одноименной соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки.

4 октября агентство Блумберг сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель компании подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. По сведениям "Вашингтон пост", ожидается, что сделка будет закрыта к 28 октября.