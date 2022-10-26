Сунак и Байден договорились о личной встрече на саммите G20 в Индонезии в ноябре

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден во вторник в ходе телефонного разговора обсудили противодействие Китаю и помощь Украине, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Лидеры обсудили масштабы сотрудничества Великобритании и США как на двусторонней основе, так и в таких регионах, как Индо-Тихоокеанский, где пакт AUKUS помогает укреплению стабильности и противодействию пагубному влиянию Китая", - говорится в сообщении канцелярии главы правительства Великобритании.

Отмечается, что Сунак и Байден также "говорили о ведущей роли их стран в поддержке народа Украины".

"Лидеры с нетерпением ожидают личной встречи на предстоящем саммите G20 в Индонезии", - подчеркивается в сообщении.

Саммит G20 пройдет в Индонезии в середине ноября.