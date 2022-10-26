Блинкен заявил заместителю генсека ООН о необходимости продления зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен на состоявшихся во вторник переговорах с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом заявил о необходимости продления сделки по экспорту зерна по Черному морю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Гриффитс на встрече в Вашингтоне "говорили о предпринимаемых усилиях по удовлетворению рекордных потребностей в гуманитарной сфере, вызванных различными проблемами, включая конфликт, изменение климата и пандемию". Как следует из документа, госсекретарь заострил внимание на "гуманитарных потребностях Украины" и отметил "необходимость продления черноморской зерновой инициативы".

Кроме того, Блинкен и Гриффитс "обсудили кризисы в Афганистане и Эфиопии", а также необходимость предотвращения голода в Сомали.