Чистая прибыль Visa выросла на 21,5 процента по итогам финансового года

Чистая прибыль американской Visa Inc., одной из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт, по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла на 21,5% по отношению к результату годом ранее и составила 14,957 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль компании составила 7 долларов после 5,63 доллара годом ранее. Выручка Visa увеличилась также на 21,5%, до 29,31 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала финансового года чистая прибыль Visa выросла почти на 10% по сравнению с прошлым годом — до 3,94 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,86 доллара после 1,65 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 18,7%, до 7,787 миллиарда долларов.

Акции Visa на постмаркете дорожают на 1,35%.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.