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Президенты Израиля и США обсудили Иран

США Материалы 27 октября 2022 04:49 (UTC +04:00)
Президенты Израиля и США обсудили Иран

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Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил с лидером США Джо Байденом в ходе встречи в Белом доме вопросы, связанные с Ираном, сообщают американские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ситуация в Иране - это серьезная тема для обсуждения", - сказал Герцог журналистам после встречи с Байденом.

Ранее представитель Совета безопасности США Джон Кирби заявил, что Байден намерен "не позволить Ирану достичь потенциала для производства ядерного оружия".

"Президент по-прежнему верит, что дипломатия - лучший способ достичь такого результата", - добавил Кирби.

При этом он отмечал, что в Вашингтоне не считают возможным в скором времени вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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