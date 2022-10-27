США предоставят Пакистану помощь в $30 млн на борьбу с последствиями наводнений

США предоставят $30 млн в рамках гуманитарной помощи населению страны, пострадавшему от разрушительных наводнений. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый пакет помощи позволит увеличить обеспечение неотложных потребностей более 4 млн пакистанцев, наиболее пострадавших от стихийного бедствия", - цитирует агентство заявление посольства США в Пакистане.

Ранее Вашингтон объявил о предоставлении в этом году Пакистану до $97 млн на ликвидацию последствий наводнений и помощь жителям.

В октябре ООН вновь призвала международное сообщество к оказанию гуманитарной помощи Пакистану, оценив ее размер в $816 млн, что в пять раз больше первоначальной оценки в $116 млн. ООН объяснила необходимость увеличения поддержки Пакистану в виду роста в стране заболеваний из-за плохого качества питьевой воды и угрозы голода.