США снимут с вооружения свой самый мощный ядерный боезаряд

Соединенные Штаты приняли решение снять с вооружения свой самый мощный атомный боезаряд и отказаться от планов создания ядерной крылатой ракеты морского базирования, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Это подтверждается в обнародованной в четверг Пентагоном новой редакции Стратегии национальной обороны США.

"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения в связи с возрастающими ограничениями ее потенциала и увеличением расходов на ее техническое обслуживание. В краткосрочной перспективе мы будем использовать [другие] существующие средства, чтобы создавать угрозу для укрепленных и сильно заглубленных целей. Министерство обороны США, работая с партнерами по межведомственному диалогу и принимая во внимание существующие концепции, разработает [затем новое] постоянное средство для более эффективного поражения таких целей. Кроме того, мы аннулируем программу [производства] ядерной крылатой ракеты морского базирования", - говорится в документе.

О планах утилизации термоядерной бомбы B83-1 Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики США объявило как минимум шесть лет назад. Как отмечал занимавший тогда пост министра энергетики США Эрнест Монис, речь идет о "последнем оружии мегатонного класса в американском ядерном арсенале". Мощность бомбы B83-1 - до 1,2 мегатонны. Для сравнения: мощность атомных бомб, сброшенных США в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, составляла порядка 15 и 25 килотонн соответственно.

Замыслы создания ядерной крылатой ракеты морского базирования в военного ведомстве США сочли избыточными. В стратегии подчеркивается, что в них "более нет необходимости" ввиду ряда других имеющихся и разрабатываемых Вашингтоном ядерных вооружений.