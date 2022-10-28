Apple отчиталась о росте прибыли в текущем финансовом году

Чистая прибыль Apple по итогам 2021-2022 финансового года (завершился 25 сентября) выросла на 5,4%, составив 99,803 миллиарда долларов,. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 6,11 доллара против 5,61 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 33% — до 394,328 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль Apple почти не изменилась в сравнении с показателем годичной давности и составила 20,721 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,29 доллара против 1,24 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 8,1% — до рекордных 90,146 миллиарда долларов.

Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 9,6% — до 42,626 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 25,4% — до 11,508 миллиарда долларов. Выручка от продаж планшетов iPad увеличилась на 9,8% — до 7,174 миллиарда долларов.

"Рекордные результаты за сентябрьский квартал продолжают демонстрировать нашу способность эффективно работать, несмотря на сложный и нестабильный макроэкономический фон", — прокомментировал финансовый директор Apple Лука Маэстри (Luca Maestri).

Акции Apple после закрытия основных торгов дорожают на 0,35%.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.