Трамп заявил, что останется в Truth Social после покупки Twitter Маском

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен остаться в своей социальной сети Truth Social после покупки компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью, Илоном Маском, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я остаюсь в Truth. Он мне нравится больше, нравится, как он работает. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth", - сказал Трамп в интервью Fox News, отвечая на вопрос, намерен ли вернуться в Twitter. При этом, указывает телеканал, Трамп не стал отвечать, будет ли он когда-либо пользоваться Twitter, если его аккаунт будет разблокирован.

Ранее Twitter заблокировал аккаунт Трампа в соцсети пожизненно.