Мужу Пелоси после нападения понадобилась помощь хирургов

Пол Пелоси - муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси - был прооперирован в пятницу после того, как злоумышленник ворвался в их дом и напал на супруга конгрессвумен с молотком. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По его сведениям, Полу Пелоси потребовалось хирургическое вмешательство в связи с полученными травмами головы. Информации о характере и тяжести травм не приводится.

Отмечается, что Нэнси Пелоси смогла поговорить со своим супругом сразу после инцидента и перед операцией.

В пятницу утром пресс-служба Нэнси Пелоси информировала, что злоумышленник "ворвался в ее резиденцию в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси". В настоящее время 82-летний Пол Пелоси находится в больнице, как ожидается, он сможет полностью восстановиться от полученных травм. Как сообщила позднее полиция Сан-Франциско, нападавшим оказался 42-летний Дэвид Депепи, мотив его действий не установлен, по сведениям телеканала CNN целью злоумышленника была Ненси Пелоси, однако во время атаки она не находилась дома.